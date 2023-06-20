رفع كارلوس غصن، الرئيس السابق لشركة صناعة السيارات اليابانية الكبرى نيسان، دعوى قضائية بقيمة مليار دولار ضد نيسان، بحسب مصادر قضائية لرويترز.

وقد أثار غصن ضجة منذ عدة سنوات حين تمكن من الهرب من إقامة جبرية في اليابان عقب إخلاء سبيله المشروط بعد اتهامه بارتكاب مخالفات مالية. وقد هرب وقتها إلى لبنان وظل بها.

وبحسب رويترز رفع غصن القضية في لبنان.

وغصن مولود في البرازيل ومن أصول لبنانية، ويحمل 3 جنسيات: البرازيلية، اللبنانية، والفرنسية.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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