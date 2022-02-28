ارتفعت صافي الأرباح السنوية لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم بنسبة 1140% على أساس سنوي في العام الماضي، لتسجل 5.5 مليار درهم إماراتي (نحو 1.5 مليار دولار) مقارنة بـ 445 مليون درهم (121.2 مليون دولار) في عام 2020.

وقالت الشركة، في بيان يوم الاثنين، إنها سجلت "أرباح قياسية بلغت 9 مليار درهم (نحو 2.5 مليار دولار) قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك" العام الماضي نتيجة ارتفاع الطلب العالمي على الألومنيوم.

وارتفعت إيرادات الشركة إلى 25.5 مليار درهم (نحو 7 مليار دولار) مقارنة بـ 18.7 مليار درهم (نحو 5.1 مليار دولار) في عام 2020. وكانت الإيرادات السنوية في عام 2020 منخفضة بنسبة 9% عن عام 2019.

وقالت الشركة إن الطلب على الألومنيوم العام الماضي كان "قوي" في ظل تعافي الاقتصادات العالمية من تداعيات جائحة كوفيد-19، حيث وبلغ متوسط سعر الألمنيوم في بورصة لندن للمعادن الذي تنتجه الإمارات للألومنيوم 2,382 دولار للطن.

وأضافت أنها استطاعت تخفيض مديونياتها بصورة كبيرة في عام 2021، إذ سددت ديون بقيمة 4.4 مليار درهم (نحو 1.2 مليار دولار) العام الماضي.

نبذة عن الشركة

بدأت الشركة إنتاجها عام 1979، وهي مملوكة بالتساوي لشركة مبادلة للاستثمار المملوكة لحكومة أبوظبي ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، وتنتج 4% من الإنتاج العالمي للألمنيوم أو ما يقارب نصف كمية الألمنيوم المنتج في دول مجلس التعاون الخليجي، وتساهم منتجاتها بالنسبة الأكبر من الصادرات المصنعة في الإمارات بعد النفط والغاز، بحسب موقعها الإلكتروني.

وتمكنت الشركة في 2021 بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي من جعل الإمارات أول دولة في العالم تنتج الألمنيوم باستخدام الطاقة الشمسية.

(إعداد: شيماء حفظي، صحفية متخصصة في الشأن الاقتصادي، وهي محررة في موقع مصراوي المصري)

(تحرير: مريم عبد الغني للتواصل: yasmine.saleh@lseg.com)



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