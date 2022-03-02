قالت شعاع كابيتال لإدارة الأصول والصيرفة الاستثمارية الإماراتية، يوم الأربعاء، إنها اتمت بنجاح الطرح الأولي لشركتها التابعة "شعاع بارتنرز أكويزيشن كورب1" في بورصة ناسداك الأمريكية.

وتضمن الطرح 10 مليون سهم، وبدأ اليوم التداول على أسهم الشركة في بورصة ناسداك، بحسب بيان لشركة شعاع منشور على سوق دبي للأوراق المالية.

وهذا ما نعرفه عن الشركة المدرجة

(بحسب البيان)

- تأسست شركة بارتنرز أكويزيشن كورب1 لأغراض الاستحواذ، وتهدف للاندماج مع شركات تكنولوجيا أو شركات الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا.

- يبلغ رأس مالها 100 مليون دولار.

- توفر للشركات التي تستهدفها فرصة استخدام أسهمها كـ "عملة استحواذ"، وهو ما يتيح لتلك الشركات القدرة على تمويل الصفقات من خلال إصدار أسهم مدرجة بورصة ناسداك نيويورك.

وتأسست شعاع كابيتال وهي بنك استثمار في 1979، وهي مدرجة في سوق دبي المالي عام 2000، ويتبعها 7 شركات تابعة، وتعمل في أسواق السعودية ومصر والكويت. حققت الشركة في 2021 صافي ربح 39.8 مليون درهم إماراتي (10.8 مليون دولار) منخفضة من 179.8 مليون درهم (نحو 49 مليون دولار) في 2020.

(إعداد: شيماء حفظي، صحفية متخصصة في الشأن الاقتصادي، وهي محررة في موقع مصراوي المصري)

(تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com )

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