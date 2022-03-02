قالت شركة جي بي أوتو (غبور أوتو) المصرية، يوم الثلاثاء، إنها تدرس خيارات استثمارية لبيع جزء من استثماراتها في شركتها التابعة "إم إن تي" (MNT Investement)، لكنها لم تحدد قيمة هذه الاستثمارات أو الحصة التي تدرس التخلي عنها.

وأضافت الشركة، في بيان للبورصة المصرية، أن ذلك يأتي في ضوء أن بعض مساهمي شركة "إم إن تي" أبدوا رغبتهم المبدئية في بيع جزء من أسهمهم لأحد المستثمرين المحتملين، مشيرة إلى أن الصفقة قد تتم أو لا وفقا للدارسات والمفاوضات.

وكانت شركة جي بي كابيتال للاستثمارات المالية – زراع التمويل لمجموعة غبور أووتو – عينت شركة أرقام كابيتال لترويج وتغطية الاكتتاب والاستشارات المالية على الأوراق المالية، كمستشار للشركة.

نظرة على الشركتين

"إم إن تي": هي إحدى الشركات التابعة لجي بي أوتو، و وتمتلك الشركة حصص مسيطرة في كل من "تساهيل" و"مشروعي" اللتين تعملان في مجال التمويل متناهي الصغر، كما تمتلك الشركة حصص في شركات تعمل في مجال التكنولوجيا المالية.

وباعت جي بي أوتو حصة 20% في "إم إن تي" في عام 2018 مقابل 480 مليون جنيه مصري (نحو 30.5 مليون دولار).

والعام الماضي، نفذت "إم إن تي" صفقة تبادل أسهم للاستحواذ على شركة "حالا"، ونتج عن الصفقة تأسيس "إم إن تي-حالا" وهي أكبر شركة تمويل غير مصرفي في السوق المصري، وتقدم خدماتها للعملاء ممن لا يملكون حسابات مصرفية، وذلك عبر توفير المعاملات المصرفية التقليدية والتعاملات النقدية من خلال حلول ومنصات رقمية، بحسب موقع جي بي أوتو.

جي بي أوتو: تأسست عام 1999، وهي مدرجة بالبورصة منذ 2007، وتمتلك عائلة غبور نحو 62.9% من أسهم الشركة، وتعمل الشركة في 6 قطاعات تتضمن السيارات والدراجات البخارية والشاحنات التجارية ومعدات الإنشاء والإطارات، وتركز على أنشطة التجميع والتصنيع والتسويف وخدمات ما بعد البيع، ولديها توكيلات حصرية لشركات مثل هيونداي، ومازدا، وام جي، وهافال، وشانجان، وباجاج، وماركو باولو، وإفيكو، وشيري وفولفو.

(إعداد: شيماء حفظي، صحفية متخصصة في الشأن الاقتصادي، وهي محررة في موقع مصراوي المصري)

(تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com )

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