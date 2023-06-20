دولة الإمارات العربية المتحدة، دبي: أعلنت "ماجد الفطيم"، الشركة الرائدة في مجال مراكز التسوّق والمجتمعات المتكاملة وتجارة التجزئة والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا اليوم، توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية طويلة الأجل مع تطبيق "تابي" الرائد في مجال المدفوعات والتسوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتجمع هذه الشراكة، التي تعد الأولى من نوعها بين مزود خدمة "إشتر الآن وادفع لاحقًا" وشركة مراكز تسوق شاملة تضم منظومة متكاملة لمتاجر التجزئة، لتقديم أفضل خدمات للعملاء. وتهدف هذه الشراكة إلى الاستفادة من النموذج الناجح "إشتر الآن وادفع لاحقًا" الذي يقدم تجربة عملاء سلسة تجمع بين الراحة والملائمة ضمن منظومة شاملة ومتعددة القنوات، من خلال تقديم أرصدة ائتمان بدون فوائد على برامج التقسيط قصيرة الأجل. وسيتم تنفيذ تلك الآلية بالاستفادة من قدرات الدفع المتطورة من كلا الشركتين. وسيمكّن هذا التعاون العملاء من إدارة نفقاتهم بشكل أفضل وإجراء عمليات الشراء بسهولة أكبر في المتجر وعبر الإنترنت.

ويمكن استخدام تطبيق "تابي" حاليًا لدى 15% من المتاجر في مراكز التسوق التابعة لشركة "ماجد الفطيم" في دولة الإمارات، في كل من مول الإمارات وسيتي سنتر ديرة وسيتي سنتر مردف وسيتي سنتر الزاهية. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للعملاء استخدام منصة "إشتر الآن وادفع لاحقًا" عند التسوق عبر الإنترنت في "كارفور" أو لدى العلامات التجارية الأخرى التابعة لشركة "ماجد الفطيم" مثل "لولوليمن" و"كريت آند باريل" و "ليغو" ومتجر"ذات". وخلال المرحلة الثانية من الشراكة، تخطط "ماجد الفطيم" لتوسيع هذه الخدمة لتشمل شركاتها في دول مجلس التعاون الخليجي. كما سيتمكن العملاء من استخدام بطاقة "تابي"، التي تمثل حل السداد غير المتصل بالإنترنت خلال عملية التسوق. وستتوفر هذه الخدمة في دولة الإمارات على مستوى العلامات التجارية لشركة "ماجد الفطيم" والمتاجر في مراكز التسوق التابعة لها، وذلك قبل أن يتم اطلاق الخدمة عالميا.

وقال جو أبي عقل، الرئيس التنفيذي للتطوير المؤسسي لدى ماجد الفطيم القابضة: "بحسب بيانات نقاط البيع الخاصة بشركة ماجد الفطيم، فقد تضاعفت المبيعات عبر خدمة "إشتر الآن وادفع لاحقًا" بأكثر من الضعف في العام 2022 بالمقارنة مع العام الذي سبقه. ويعد ذلك مؤشرًا واضحًا على تفضيل العملاء للملائمة والمرونة عندما يتعلق الأمر بتجربة التسوق. وتستجيب شراكتنا مع "تابي" لهذا التوجه المتصاعد من عملائنا واقبالهم المتنامي على حلول الدفع متعددة القنوات، وستوفر لـ 4 ملايين متسوق عبر تطبيق "تابي" إمكانية الوصول إلى العلامات التجارية التابعة لشركة "ماجد الفطيم" في مجالي التجزئة وأسلوب الحياة."

وقال حسام عرب، الرئيس التنفيذي والمؤسس الشريك لشركة تابي: "يسعدنا الدخول في شراكة مع "ماجد الفطيم"، والتي ستتيح لنا توفير قدرات الدفع المرنة لملايين العملاء في جميع أنحاء المنطقة سواء عبر الإنترنت وفي المتاجر. ومع تطبيق "تابي"، سيتمكن العملاء من تحقيق أقصى استفادة من أموالهم وتحقيق أهدافهم المالية خلال تسوقهم في مراكز التسوق والمتاجر التابعة لشركة ماجد الفطيم."

للتواصل الإعلامي، يرجى مراسلة نوره فيروز على Noora.Fairooz@edelman.com

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عن "ماجد الفطيم"

تأسست "ماجد الفطيم" في العام 1992، وهي شركة رائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق، والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه في 16 دولة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. ويعمل فيها 46 ألف موظف يمثلون 114 جنسية. وتقدم مراكز التسوق والمجتمعات ووجهات البيع بالتجزئة والترفيه التابعة للشركة خدماتها لنحو 600 مليون عميل سنويًا.

تبلغ قيمة الأصول المملوكة لشركة "ماجد الفطيم" 18 مليار دولار أمريكي، وتمتع الشركة بأعلى تصنيف ائتماني (BBB) ضمن قائمة الشركات الخاصة في المنطقة. وتلتزم الشركة بتحقيق هدف "المحصلة الإيجابية" لترشيد استهلاك المياه وإزالة الكربون بحلول عام 2040.

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نبذة عن تابي

يساهم تطبيق تابي في خلق الحرية المالية في الطريقة التي يتسوق بها الناس ويكسبون ويدخرون من خلال إعادة رسم علاقتهم بالمال. يختار أكثر من 4 مليون مستخدم تطبيق تابي الذي يمكنهم من التحكم في خطط إنفاقهم وتحقيق أقصى مستوى من الاستفادة من أموالهم.

تستخدم أكثر من 15,000 علامة تجارية عالمية وشركة صغيرة، بما في ذلك إيكيا وشي إن وأديداس وليفيل شوز وإتش آند إم وبلومنغديلز تقنية تابي لتسريع النمو واكتساب عملاء مخلصين من خلال تقديم مدفوعات مرنة عبر الإنترنت وفي المتاجر. تطبيق تابي نشط في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت، وقد وصلت قيمته إلى 660 مليون دولار في آخر جولة تمويل له والتي تضمنت كبار المستثمرين العالميين والإقليميين.