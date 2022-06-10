تستهدف منصة جوميا للتجارة الإلكترونية - وهي تعتبر من أكبر الشركات العاملة في مصر في هذا المجال - عقد اتفاقيات مع شركات عاملة في السوق المصري لإتاحة معاملات الدفع الإلكتروني لهم من خلال منصة جوميا باي، بحسب هشام صفوت، الرئيس التنفيذي لجوميا مصر.

وتتيح جوميا باي التي أطلقت في ديسمبر خدمات الدفع للشركات والتي تضم حاليا عدد من الشركات - رفضت الشركة ذكر عددهم - وهي تقدم خدمات دفع إلكتروني للأفراد والشركات.

" ممكن بنهاية العام الجاري يكون هناك أكثر من اتفاقية مع شركات عاملة في السوق لعرض خدمات منصة جوميا باي لهم،" تبعا لما ذكره صفوت في مقابلة مع زاوية عربي الخميس بدون تفاصيل.

وتتواجد منصة جوميا للتجارة الالكترونية في 11 دولة في أفريقيا. وبدأت تعاملاتها في مصر و نيجيريا منذ 2012، وتعد مصر ثاني أكبر سوق لها بعد نيجيريا.

وأشار الرئيس التنفيذي إلى وجود تطور كبير في سوق المدفوعات الإلكترونية خلال السنوات الأخيرة الماضية، ولا سيما مع وجود جائحة كورونا.

وقدر صفوت أعداد المتعاملين في مصر مع التجارة الإلكترونية بنحو 4 مليون مستخدم متوقعا أن تصل هذه الأعداد إلى 15 مليون بعد مرور 5 سنوات.

أزمة عملة؟

ولفت صفوت إلى أن أزمة الاستيراد الحالية التي تواجه المستوردين والتي أثرت على حجم المنتج المستورد الذي يباع على منصة جوميا.

وكان البنك المركزي المصري قرر فبراير الماضي منع الاستيراد باستخدام "مستندات التحصيل" واستخدام "الاعتمادات المستندية"، وفي نظام الاعتمادات المستندية، تكون العلاقة بين بنك المستورد، وبنك المصدر، ويكون المستورد ملزم بتغطية قيمة الشحنة المستوردة مقدما، وتكون تكلفته أعلى، ويستغرق وقت أطول.

وجاء القرار بدعوى حوكمة منظومة الاستيراد، وضمان استيراد منتجات بجودة عالية. فيما رأى البعض أن الهدف من القرار تخفيف الطلب على الدولار في ظل الوضع الحالي الذي يشهد خروج العملة الصعبة من مصر وعدد من الأسواق الناشئة بعد رفع الفائدة في الولايات المتحدة.

ووجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الشهر الماضي باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الاستيراد عن طريق "الاعتمادات المستندية" بعد انتقادات واسعة من مجتمع الأعمال المصري بدعوى أنها صعّبت شراء السلع من الخارج.

" المنتج المستورد قل شوية، في شركات غير قادرة على استيراد منتجاتها،" بحسب صفوت.

وأضاف صفوت أن أزمة كورونا قبل عامين أثرت على المنتج المستورد بحيث أصبح غير موجود، الأن مع زيادة تكلفة الشحن أصبح المنتج المستورد موجود لكن بسعر غالي.

ويقدر الرئيس التنفيذي لجوميا أعداد المنتجات المستوردة إلى المحلية التي تباع عبر المنصة بنسبة 50% إلى 50%، وتصل قيمة ما يباع من منتج محلي إلى مستورد بنحو 30% محلي و70% للمستورد.

مخازن جديدة

ويكشف الرئيس التنفيذي لجوميا عن أن الشركة الأن بصدد الحصول على 8 مراكز للتخزين في القاهرة والجيزة بنظام الإيجار. والشركة لديها أكثر من 30 منشأة لوجيستية في مصر منها مخازن بالإضافة لنقاط توزيع واستلام.

" بنهاية الشهر الجاري سيكون لدينا 8 مراكز للتخزين في القاهرة والجيزة في أماكن رئيسية، وليس لدينا رقم مستهدف لهذه المراكز بنهاية العام لكن هدفنا تغطية كل الأماكن الرئيسية في المحافظتين، ونطمح الخروج للإسكندرية وباقي المحافظات تباعا".

ورفض صفوت الإعلان عن معدل نمو المنصة في مصر خلال الربع الأول مقارنة بالعام الماضي، مكتفيا بالقول أن معدل النمو الذي تحقق في السوق الأفريقي بلغ 30% خلال الربع الأول مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.

(إعداد: صفية منير، للتواصل: yasmine.saleh@lseg.com)

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