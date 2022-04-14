وافق مجلس إدارة شركة جي بي أوتو المصرية على تأسيس شركة جي بي أوتوموتيف لتجارة وصناعة السيارات، وفق محضر اجتماع المجلس المرسل للبورصة يوم الخميس.

كما وافق المجلس على الاشتراك في تأسيس شركة جي بي أوتو كينيا على أن يتم تحديد نسبة المساهمة ورأس مال الشركة في الجمعية العامة غير العادية.

وجي بي أوتو تأسست عام 1999، وهي مدرجة بالبورصة منذ 2007، وتمتلك عائلة غبور نحو 62.9% من أسهم الشركة.

وتعمل الشركة في 6 قطاعات تتضمن السيارات والدراجات البخارية والشاحنات التجارية ومعدات الإنشاء والإطارات، وتركز على أنشطة التجميع والتصنيع والتسويق وخدمات ما بعد البيع، ولديها توكيلات حصرية لشركات مثل هيونداي، ومازدا، وام جي، وهافال، وشانجان، وباجاج، وماركو باولو، وإفيكو، وشيري وفولفو.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: عبدالقادر رمضان، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا