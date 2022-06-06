أبدى جهاز قطر للاستثمار رغبته في الاستثمار في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر، وفقا لما نقله بيان حكومي مصري عن منصور إبراهيم آل محمود، الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار.

ووفقا لبيان مصري عبر صفحة رئاسة مجلس الوزراء الرسمية، يوم الاثنين، بحث الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار مع محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار المصري، المشاركة في عدد من المشروعات الاستراتيجية.

تعتزم قطر ضخ استثمارات بقيمة 5 مليار دولار في مصر، وفقا لاتفاق بين الطرفين مارس الماضي.

وأشار الرئيس التنفيذي للجهاز القطري، إلى رغبة قطر في الاستثمار في "محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والتي تمثل أولوية لدى الجهاز خلال الوقت الراهن، بالإضافة إلى دراسة الدخول في شراكات استثمارية مع عدد من الشركات المصرية، والتي حققت نجاحات كبيرة محليا وإقليميا وخاصة الشركات الناشئة،" وفقا للبيان بدون تفاصيل.

وحصلت مصر على نحو ملياري دولار من شراكة مع صندوق سيادي بأبو ظبي في 5 شركات مصرية، فيما اتفقت مع السعودية على ضخ استثمارات بنحو 10 مليار دولار في شراكات استثمارية.

وتهتم مصر بمشاريع الطاقة المتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر وعقدت شراكات مع عدد من الشركات في هذا الشأن.

للمزيد: حوار مع الرئيس التنفيذي: صندوق مصر السيادي يستعد لقمة المناخ ب15 مليار دولار

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح ، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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