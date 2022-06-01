تستهدف شركة جست كلين الناشئة الكويتية، التوسع في تقديم خدماتها بالسوق السعودي خلال العام الجاري ودخول جولة تمويلية جديدة، وفقا لما قاله عذبي العنزي، الرئيس التنفيذي للشركة لزاوية عربي.

تعمل شركة جست كلين، التي تأسست على يد الشقيقين الكويتيين عذبي ونوري، عام 2016 في سوق التنظيف، وبدأت خدماتها في مجال تنظيف الملابس في الكويت والبحرين والإمارات والسعودية.

وقد أحبطت أزمة فيروس كورونا خطط الشركة للتوسع في السعودية قبل عامين ولكن يبدو أن الشركة تنوي المحاولة في هذا السوق مرة أخرى الآن.

"بدأنا العمل في المملكة قبل جائحة كورونا بشهر واحد، تأثر العمل ولكن مع تخفيف القيود نعود لنركز على هذا السوق خلال العام الجاري،" بحسب العنزي.

ويرى العنزي أن السعودية سوق واعد كما هو الحال في السوق المصري الذي تخطط الشركة لدخوله في المدى المتوسط، "لدينا خطة للتواجد بالقاهرة ليست بعيدة".

ولتمويل خططها التوسعية، تعتزم الشركة إطلاق جولة تمويلية جديدة في نهاية العام الجاري سيتم تحديد قيمتها خلال سبتمبر المقبل، بحسب العنزي.

وقد جمعت الشركة 6 مليون دولار خلال أبريل الماضي، في آخر جولة تمويلية لها.

أما من حيث الخدمات التي تقدمها الشركة قال العنزي: "تركيزنا حاليا في توسعة الخدمات لتتضمن غسيل السيارات والـ Home cleaning وتنظيف الأثاث مع خطة استراتيجية لضم كافة خدمات التنظيف".

وتقدم جست كلين عبر تطبيق إلكتروني، يضم حاليا 500 شركة، إمكانية أن يعرض مقدمو خدمات التنظيف أعمالهم والحصول على خدمات لوجيستية، فيما يمكن للعملاء الحصول على عروض أسعار مع إمكانية التعويض عن أي تلف في الملابس.

وتراهن الشركة في توسعاتها على سوق كبير وواعد في مجال التنظيف - لكنه غير منظم رقميا - ويبلغ حجمه في الخليج نحو 3 مليار دولار ويقوده غالبا مقدمو خدمات مستقلين، بحسب العنزي.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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