وقعت شركة جروب فايف السعودية للأنابيب، عقد مع شركة مطلق الغويري للمقاولات، بقيمة 337.9 مليون ريال (نحو 90.1 مليون دولار) وفق بيان من الشركة لبورصة السعودية يوم الأربعاء.

وقالت جروب فايف، إن التعاقد لتوريد أنابيب صلب ملحومة حلزونياً خاصة باستخدامات المياه لمشروع الخزانات الاستراتيجية لمدينة مكة المكرمة.

وتبلغ مدة العقد عام من تاريخ التوقيع، وتتوقع الشركة الانتهاء من التنفيذ قبل نهاية الربع الأول من العام المقبل، وأن ينعكس الأثر المالي لهذا العقد في السنة المالية 2022 – 2023، وفق البيان.

وتأسست شركة جروب فايف السعودية للأنابيب عام 2001 وأدرجت في البورصة السعودية 2021، وتعمل في إنتاج وبيع وتسويق أنابيب الصلب الملحومة حلزونيا.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: عبدالقادر رمضان، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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