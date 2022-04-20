وقعت شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات "جاهز" عرض غير ملزم للاستحواذ على شركة أعمال مرن لتقنية المعلومات، وفق بيان أرسلته للبورصة السعودية يوم الأربعاء.

وقالت جاهز إنه سيتم تحديد السعر النهائي للاستحواذ المقترح بحسب ما يسفر عنه الفحص النافي للجهالة، وإن الاستحواذ المقترح سيخضع للحصول على موافقات الجهات الحكومية، كما أن الشركة لم تعين مستشار مالي حتى الآن، بحسب البيان.

تأسست جاهز في 2017، وأدرجت في البورصة يناير الماضي، وتعمل في تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، والنقل والتخزين، وأنشطة خدمات الإقامة والطعام، والمعلومات والاتصالات، وفق ملف الشركة لدى البورصة.

ومرن هي شركة سعودية تقدم خدمات المدفوعات الرقمية، وحلول التجزئة والمحلات والمطاعم والمقاهي.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: عبدالقادر رمضان، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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