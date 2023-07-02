قال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك مالك منصة تويتر إن المنصة وضعت حدود مؤقتة لعدد التغريدات التي يُمكن لمستخدمي تويتر تصفحها يوميا تختلف وفقا لطبيعة حساب المُستخدم.

وأضاف ماسك، في تغريدة عبر حسابه على تويتر مساء السبت، أن أصحاب الحسابات الموثقة بإمكانهم قراءة 6 آلاف تغريدة يوميا بحد أقصى.

أما أصحاب الحسابات غير الموثقة فبإمكانهم تصفح 600 تغريدة يوميا، فيما سيتمكن أصحاب الحسابات الجديدة غير الموثقة من تصفح 300 تغريدة يوميا فقط، وفق ماسك.

ولاحقا أعلن ماسك رفع تلك الحدود إلى 10 آلاف تغريدة للحساب الموثق، وألف للحساب غير الموثق، و500 تغريدة للحساب الجديد غير الموثق. ولم يوضح ماسك إلى متى ستستمر هذه الحدود.

إعلان ماسك بشأن حدود تصفح التغريدات يأتي بعدما كانت منصة تويتر قالت سابقا إنها ستطالب الراغبين في تصفح التغريدات على المنصة بإنشاء حساب على تويتر أو تسجيل الدخول إلى حساب موجود بالفعل.

وأرجع مالك تويتر الهدف من وضع تلك الحدود لعدد التغريدات التي يمكن تصفحها يوميا إلى معالجة استخلاص البيانات والتلاعب بالنظام. وأوضح، وفق وسائل إعلام، أن مئات المؤسسات أو أكثر تجمع بيانات تويتر على نحو مكثف للغاية وهو ما يؤثر على تجربة المستخدمين.

وجاء إعلان ماسك يوم السبت عن حدود التغريدات المسموح بتصفحها يوميا بعد ساعات من عطل أصاب المنصة في اليوم نفسه أدى إلى صعوبة استخدامها لدى آلاف المستخدمين.

وسبق وعبر ماسك عن امتعاضه من استخدام شركات الذكاء الصناعي مثل "OpenAI" المالكة لـ "ChatGPT" لبيانات تويتر لتطوير أنظمة الذكاء الصناعي خاصتها.

ومنذ شرائه تويتر في أكتوبر الماضي مقابل 44 مليار دولار، أدخل ماسك عدة تغييرات على المنصة كان منها فرض رسم شهري نظير حصول الحساب على علامة التوثيق الزرقاء.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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