* تم التحديث ببيان تويتر



وافق مجلس إدارة شركة تويتر المالكة لموقع التواصل الاجتماعي على العرض الذي قدمه الملياردير إيلون ماسك للاستحواذ على الشركة مقابل 44 مليار دولار، بحسب بيان للشركة مساء الاثنين.

ووفق البيان الذي نشره بريت تايلور رئيس مجلس إدارة الشركة، فسيتلقى المساهمون في الشركة 54.20 دولار نقدا عن كل سهم، وستتحول شركة تويتر إلى شركة خاصة.

ومن المتوقع إغلاق الصفقة في 2022.

وقال ماسك، بحسب البيان: "أرغب أيضا في جعل تويتر أفضل من أي وقت مضى بتحسين المنتج بميزات جديدة، وجعل خوارزميته مفتوحة المصدر لزيادة الثقة"، مضيفا أن تويتر "يتمتع بإمكانيات هائلة".

ولم يتضح بعد ما إن كان ماسك سيدير تويتر بنفسه أم لا، لكنه قال إنه يتطلع للعمل مع الشركة والمجتمع لجعله موقع مفتوح للجميع من أجل حرية التعبير.

وقبل ساعات من الإعلان عن إتمام الصفقة، قال ماسك في تغريدة عبر تويتر "آمل في أن يبقى حتى أسوأ منتقديَّ على تويتر، لأن هذا هو ما تعنيه حرية التعبير".



وكان مجلس إدارة الشركة بدأ يوم الأحد مفاوضات مع ماسك، أغنى رجل بالعالم، بشأن عرض الاستحواذ الذي قدمه والذي كان بقيمة 43 مليار دولار، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ في وقت سابق عن مصدر مطلع.

وقال المصدر إن شركة تويتر أصبحت الآن أكثر انفتاحا على مناقشة الصفقة مع ماسك عما كانت من قبل.

وبحسب ما نقلته رويترز عن مصادر يوم الأحد، فإن شركة تويتر تعرضت لضغوط متزايدة من مساهميها للتفاوض مع ماسك.

(إعداد: مريم عبدالغني، تحرير: عبدالقادر رمضان، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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