وقعت شركة أم القرى للتنمية والإعمار السعودية المطورة لمشروع "مسار مكة" اتفاقيات إنشاء وتشغيل حزمة مشاريع فندقية في مسار مكة مع مشغلين عالميين في مجال الضيافة باستثمارات بـ 7 مليارات ريال سعودي (ما يقارب ملياري دولار)، بحسب ما نشره حساب المشروع على تويتر يوم الأربعاء.

ووجهة "مسار" هي أحد المشاريع التنموية الرئيسية في مكة المكرمة وهي وجهة حضرية واستثمارية مقامة على مساحة 1.25 مليون متر مربع، وتتضمن عدة مسارات منها مسار للمشاة ومسار الحافلات الترددية ومسار مترو مكة، وتهدف إلى تقديم خدمات مميزة للمسلمين الذين يزورون مكة تتضمن تجارب سياحية وثقافية وخدمات ضيافة، بحسب الموقع الإلكتروني للمشروع.

تفاصيل الاتفاقيات

(وفق حساب المشروع على تويتر)



تتعلق الاتفاقيات بإنشاء وتشغيل 7 أبراج فندقية مع حزمة من المشغلين العالميين.

تنقسم الأبراج الـ7 إلى فندقين من فئة الـ 5 نجوم، وفندق من فئة 4 نجوم، و3 فنادق من فئة 3 نجوم، بالإضافة إلى برج سكني.

وستتولى سلسلتي الضيافة العالميتين "كمبينسكي" و"تاج" عمليات التشغيل للبرجين الفندقيين من فئة الـ 5 نجوم، وستُشغل كمبينسكي أيضا البرج السكني، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وتبعد هذه المجموعة الفندقية ما يقارب 500 متر فقط عن الحرم المكي، وتحتوي على مُجمع تجاري بمساحة تزيد عن 43 ألف متر مربع.

ستسهم الاتفاقيات في رفع الطاقة الاستيعابية لمكة لاستقبال 30 مليون زائر بحلول عام 2030، وهو ضمن أهداف رؤية 2030 للمملكة.



(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبدالغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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