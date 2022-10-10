توقفت بشكل اضطراري، مساء يوم الاثنين، بعض وحدات مصفاة ميناء الأحمدي، وهي واحدة من أكبر مصافي النفط في العالم، وبعض وحدات مصنع الغاز في المصفاة بسبب انقطاع مياه التبريد من الهيئة العامة للصناعة، بحسب ما أعلنته شركة البترول الوطنية الكويتية.

وقالت الشركة المملوكة للدولة، في بيان الاثنين أوردته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، إنها تتواصل مع المسؤولين في الهيئة لإعادة تزويد المصفاة بمياه التبريد لإعادة تشغيلها واستعادة القدرة التكريرية للوحدات في أسرع وقت.

وأضافت الشركة أن إمداداتها المحلية وعمليات التصدير لم تتأثر نتيجة لهذا التوقف.

وتبلغ الطاقة التكريرية لمصفاة ميناء الأحمدي، المملوكة لشركة البترول الوطنية، 466 ألف برميل يوميا، بحسب الموقع الإلكتروني للشركة.



للمزيد: ماذا نعرف عن مصفاة ميناء الأحمدي؟

(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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