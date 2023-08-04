أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الجمعة، أن منصة "X" (تويتر سابقا)، أصبحت تتيح ميزة بث الفيديوهات المباشرة "لايف فيديو".

وكتب ماسك الجمعة على إكس :"يعمل الفيديو المباشر الآن بشكل جيد".

وقام ماسك بتحميل مقطع فيديو على حسابه في منصة "X".

والشهر الماضي، غيرت شركة تويتر، شعارها عبر المنصة إلى العلامة X بدلا من الطائر الأزرق الذي طالما كان رمزا للتطبيق.

واقترنت إكس بتويتر، بعدما تم دمجها مع شركة حديثة تسمى إكس كورب، وفقا لتقارير إعلامية، أبريل الماضي.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: شيماء حفظي وآيات رشوان، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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