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فيديو: جولة تسريح بعمالقة التكنولوجيا تجتاح 2023
أعلن بعض عمالقة التكنولوجيا في العالم منذ مطلع 2023 عن عمليات تسريح تطال آلاف العاملين لديهم في ظل ركود محتمل في النشاط الاقتصادي مع توقع أكبر بتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي
٢٧ مارس، ٢٠٢٣
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