

بلغ حجم عقد شركة اتصالات مصر لرعاية النادي الأهلي المصري لكرة القدم لمدة 4 سنوات - الذي أعلنت عنه الشركة في بيان الثلاثاء 1.5 مليار جنيه (76.3 مليون دولار)، بحسب مصدر في مجلس إدارة النادي الأهلي ومصدر في الشركة المتحدة للخدمات الرياضية الحاصلة على حقوق تسويق رعاية النادي الأهلي.

وقد أعلنت اتصالات فوزها بالعقد مساء الثلاثاء والذي تضمن أن تقوم الشركة بطباعة شعار اتصالات على قمصان اللاعبين وفي الاستاد خلال الماتشات وقبل إذاعتها على التليفزيون مع أشياء أخرى.

وقال عضو بمجلس إدارة النادي الأهلي لزاوية عربي: "كانت هناك منافسة بين شركتين مصريتين وأخرى أجنبية، لكن عرض اتصالات مصر كان الأفضل للنادي".

وكانت الشركة المتحدة الحاصلة على حقوق تسويق رعاية الأهلي، قد أعلنت في وقت سابق أن شركة الطيران القطرية تقدمت بعرض لرعاية النادي الأهلي لمدة 4 سنوات.

وقال محمد شوقي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي والمكلف بإنهاء ملف الرعاية للفريق في اتصال مع زاوية عربي :"هناك 3 شركات تنافست حتى المرحلة الأخيرة من المفاوضات وتم اختيار العرض الأفضل للنادي بالتوافق مع المتحدة" .

وقد اتفق الأهلي مع شركة أديداس الألمانية للملابس الرياضية على تصميم قميص النادي وتنفيذه لمدة أربع سنوات منذ أكثر من شهر، بعدما انتهى عقده مع شركة أمبرو البريطانية.

(إعداد: أحمد حسن، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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