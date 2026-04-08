وافق صندوق الاستثمارات العامة - الصندوق السيادي السعودي - على تقديم حوالي 10 مليار دولار لدعم صفقة استحواذ شركة باراماونت سكاي دانس الأمريكية للترفية على شركة "وارنر براذرز ديسكفري"، حسبما صرحت مصادر لصحيفة وول ستريت جورنال ونقلتها وسائل إعلام دولية هذا الأسبوع.

قدمت باراماونت، عرض منافس للمزايدة على نتفليكس التي قدمت عرض سابق لـ وارنر، بلغ عرض باراماونت نحو 110 مليار دولار تبلغ قيمة حقوق المساهمين فيها 81 مليار دولار، ومن المتوقع إتمام الصفقة خلال الربع الثالث من العام.

وتتصاعد المنافسة على سوق خدمات البث المباشر، مع تضمن أصول ديسكفري، استديوهات للسينما والتلفزيون ومكتبة المحتوى المتنوعة، وحقوق السلاسل الشهيرة مثل: جيم أوف ثرونز، هاري بوتر، باتمان وسوبرمان.

ويتضمن عرض باراماونت، البالغ 30 دولار للسهم، تمويل من شركة الاستثمار يديرها جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "أفينيتي بارتنرز" إلى جانب الصناديق السيادية من الشرق الأوسط.

المشاركة السعودية المحتملة، تأتي ضمن محاولات من باراماونت لجمع ما يصل لـ 24 مليار دولار من ثلاثة صناديق سيادية خليجية تتضمن أيضا جهاز قطر للاستثمار وشركة العماد القابضة في أبوظبي، وسط تخوفات من أن يكون الحضور الخليجي هدفه التأثير الواسع عالميا والقدرة على تمرير سرديات إعلامية جديدة، وفق التقارير.

وتسعي الدول الخليجية الغنية بالنفط، لتوسيع دائرة الاستثمار لصناديقها السيادية بعيدا عن النفط، خاصة في مجالات الترفيه، الذكاء الصناعي والألعاب الإلكترونية.

وحسب التقارير، فإن الصناديق السيادية الخليجية لن يكون لها حق التصويت في الكيان الجديد، ومن غير المتوقع أن يؤدي دخول هذه الصناديق في الصفقة إلى مراجعة من لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة أو لجنة الاتصالات الاتحادية.

(إعداد: وفاء بن موسى، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

