يقام معرض ومؤتمر جيتكس للتقنية 2022 بين 10 و14 أكتوبر في دبي ويشارك فيه متحدثين من شركات التكنولوجيا العالمية.

وجيتكس هو معرض سنوي في دبي عن تكنولوجيا المعلومات تستعرض فيه الجهات الحكومية الإماراتية وشركات عالمية تطورات في عالم التكنولوجيا من الأمن الالكتروني إلى الميتافيرس وتكنولوجيا الاتصالات والتكنولوجيا المالية وغيرها.

بحسب موقع جيتكس الرسمي، يشارك أكثر من 5000 عارض وأكثر من 800 شركة ناشئة ومن بين المتحدثين في المؤتمر المصاحب للمعرض عمر بن سلطان العلماء وزير دولة الإمارات للذكاء الصناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد وعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري وغيرهم.

(إعداد:ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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