قال سام ألتمان، مؤسس شركة "أوبن إيه آي" التي تتبع لها منصة الذكاء الصناعي "شات جي بي تي" خلال مقابلة عبر الفيديو كونفرنس الثلاثاء إن تكنولوجيا "شات جي بي تي" تحتاج لعقد لتكون "متميزة".

"التكنولوجيا الحالية التي لدينا تشبه أول تليفون محمول بشاشة بيضاء وسوداء يظهر أرقام والذي لم يفعل الكثير ولكننا استطعنا عمل مكالمات من خلاله وهو ما كان وقتها شيء رائع. ولكن أخذنا عقود عديدة للوصول للأيفون الذي لدينا اليوم،" بحسب ألتمان، خلال حوار أداره عمر العلماء، وزير دولة للذكاء الصناعي بالإمارات، خلال إحدى جلسات القمة العالمية للحكومات التي تستضيفها دبي في الفترة من 11 إلى 14 فبراير.

وأضاف ألتمان في إجابة لسؤال من العلماء، عن الوقت الذي من المتوقع أن يُستغرق "للوصول للأيفون 16 من الموتورولا الذي لدينا حاليا" فيما يخص تكنولوجيا الذكاء الصناعي و شات جي بي تي، قائلا: "أعطونا بعض الوقت لكني أقول أنه خلال سنوات قليلة ستكون (التكنولوجيا) أفضل كثيرا من الآن و خلال عقد من المفترض أن تكون متميزة".

وقال ألتمان إن العالم يحتاج في وقت ما نظام حكومي يشبه الوكالة الدولية للطاقة لمتابعة ومراقبة ماذا قد يحدث من هذه الأنظمة المتطورة ووضع نظم للسلامة والمراقبة عليها.

"ما يشغلني ليس فكرة تجول روبوتات شريرة في الشوارع ولكن أن يحدث بدون نية سيئة خطأ كبير (في التكنولوجيا) ".

(إعداد: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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