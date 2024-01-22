أصدر رئيس الإمارات محمد بن زايد بصفته حاكم لإمارة أبوظبي، يوم الاثنين، قانون بإنشاء "مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة" لأبوظبي، فيما تسعى الإمارة النفطية لتكون مركز لجذب الاستثمارات والشراكات في القطاع، وفق بيان من المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي.

وسيكون المجلس مسؤول عن تطوير وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات المرتبطة بتقنيات واستثمارات وأبحاث الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة في أبوظبي.

وسيضع المجلس خطط وبرامج تمويلية واستثمارية وبحثية مع شركاء محليين وعالميين، لتعزيز مكانة أبوظبي في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.

وسيكون المجلس برئاسة طحنون بن زايد، وهو شقيق رئيس الإمارات ونائب حاكم أبوظبي ومستشار الأمن الوطني للإمارات. فيما سيكون خالد بن محمد بن زايد -وهو نجل رئيس الإمارات وولي عهد أبوظبي- نائب لرئيس المجلس.

يأتي إنشاء المجلس فيما تسعى حكومة الإمارات ككل إلى تسريع وتيرة تبني وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي من خلال الشراكات الاستراتيجية مع مؤسسات القطاعين العام والخاص.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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