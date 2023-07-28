بدأت "فينيكس تكنولوجي" - Phoenix Technology - وهي شركة متخصصة في أجهزة تعدين العملات المشفرة ومقرها الإمارات، مناقشات أولية بشأن اكتتاب عام أولي في أبوظبي هذا العام، وفق ما أوردته بلومبرغ الجمعة عن مصادر مطلعة.

تأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه الطروحات الحكومية زخم كبير في الدولة الخليجية التي تسعى لتنويع مصادر دخلها بعيدا عن النفط. وينتعش سوق الكريبتو في الإمارات - التي تعتبر من الدول القلائل في المنطقة العربية التي تعطي تراخيص للشركات العاملة في هذا المجال - مع توجه شركات عالمية للعمل فيها.

ووفق بلومبرغ، لا تزال المناقشات جارية وأن تفاصيل العرض- مثل الجدول الزمني والحجم - عرضة للتغيير.

والشركة تأسست عام 2015. وتحمل حقوق توزيع حصرية لعدد من مصنعي أجهزة التكنولوجيا في الشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا، بحسب بيان سابق من الشركة.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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