استحوذ الصندوق العُماني لاستثمارات البنية الأساسية "ركيزة" على حصة في الشركة العُمانية للنطاق العريض الحكومية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العُمانية يوم الأحد.

وتسعى عُمان - وهي إحدى دول مجلس التعاون الخليجي وضمن تحالف دول أوبك بلس المصدرة للنفط - إلى تنويع مصادر الدخل في الاقتصاد غير النفطي وجذب استثمارات أجنبية.

وركيزة، هو صندوق يستهدف الاستثمار في سلطنة عُمان والسعودية، ويُدار من الشركة العُمانية لإدارة استثمارات البنية الأساسية وشركة "إكويتيكس" (Equitix) المؤسسة في لندن، ويركز على قطاعات الاتصالات والطاقة والمياه والنقل والخدمات اللوجستية والبنية الأساسية والطاقة المتجددة.

والشركة العُمانية للنطاق العريض، تأسست في مطلع 2014 كشركة حكومية وهي جزء من مجموعة إذكاء التابعة لجهاز الاستثمار العماني، وفق موقعها.

ووفقا لما نقلته الوكالة العُمانية، استحوذ الصندوق على نسبة 39% من أسهم مجموعة "إذكاء" في الشركة التي تخدم قطاع الاتصالات. لكن لم تُذكر قيمة الصفقة.

(إعداد: شيماء حفظي ، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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