تعطلت خدمات الإنترنت في عدة مناطق بمصر، واشتكى مصريون عبر شبكات التواصل الاجتماعي من انقطاع الخدمة في مناطق متفرقة بالجمهورية، الثلاثاء.

وقالت الشركة المصرية للاتصالات في بيان نقلته صحيفة الأهرام المحلية الحكومية، إن خدمات الإنترنت تأثرت في بعض المناطق ببعض المحافظات نتيجة عطل تقني أصاب أحد أجهزة الشبكة الرئيسية.

والشركة التي تمتلك الحكومة غالبيتها، هي مشغل اتصالات متكامل وتقدم خدمات الاتصالات الصوتية الأرضية والانترنت وخدمات المحمول، ولديها 12.4 مليون عميل مشتركين بالهاتف الثابت، و9.3 مليون عميل لخدمة الإنترنت الثابت، و12.5 مليون عميل لخدمات المحمول.

والمصرية للاتصالات هي واحدة من 4 شركات اتصالات تعمل في مصر، والشركات الثلاثة الأخرى هي "فودافون مصر"، و"أورانج مصر" و"اتصالات مصر". ولدى المصرية للاتصالات حصة تبلغ نحو 45% في فودافون مصر.

وأضافت الشركة، أن فريق العمل قام بإصلاح العطل وجاري استعادة الخدمة بشكل تدريجي على مستوى جميع مناطق الجمهورية، وسيتم استعادة الخدمة بشكل كامل خلال الساعات المقبلة.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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