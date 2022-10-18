حصلت شركة المعمر لأنظمة المعلومات السعودية على مشروع للتعاون البحثي وبراءات الاختراع مع مدينة نيوم، بقيمة 58.2 مليون ريال (15.5 مليون دولار)، حسب بيان للشركة لبورصة السعودية الثلاثاء.

وقالت الشركة، إنها ستقدم خدمات الاستشارات والتدقيق لنيوم في مجال التكنولوجيا، والذكاء الصناعي.

وتعمل شركة المعمر التي تأسست في 1979 في الرياض، في مجالات الاتصالات والتكنولوجيا.

أما نيوم فهي مدينة تحت الإنشاء للأعمال على البحر الأحمر ومن المفترض أن تستخدم تقنيات متطورة - وهي في القلب من رؤية ولي العهد محمد بن سلمان لتغيير وجه السعودية وتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط بحلول عام 2030.

وبالرغم من ضخامة مشروع نيوم، إلا أنه لم يستطع جذب مستثمرين أجانب كبار حتى الآن.

للمزيد عن حجم نيوم ووضع الاستثمارات فيه: نيوم - الغموض غير جاذب للمستثمرين

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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