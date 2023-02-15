قال الرئيس التنفيذي الحالي لتويتر إيلون ماسك أنه يتوقع تعيين رئيس جديد لتويتر بنهاية العام.

" احتاج لجعل المؤسسة مستقرة وفي مكان مالي جيد وأن هناك خريطة طريق واضحة للمنتج.. لا أعلم، ربما بحلول نهاية العام أعتقد انه سيكون وقت جيد لإيجاد شخص آخر لإدارة الشركة،" بحسب ماسك في رد على سؤال حول متى ينوي تعيين رئيس تنفيذي جديد خلال حديث له عبر الفيديو في القمة العالمية للحكومات التي تستضيفها دبي.

وكان الملياردير الأمريكي والرئيس التنفيذي لمنصة تويتر ماسك قال إنه سيتنحى عن منصبه عندما يجد شخص "أحمق بما يكفي" لتولي المنصب ديسمبر الماضي.

وكتب ماسك، في تغريدة على تويتر في ذاك الوقت "سأستقيل من منصبي كرئيس تنفيذي بمجرد أن أجد شخص أحمق بما يكفي لتولي الوظيفة! بعد ذلك، سأقوم فقط بتشغيل فرق السوفت وير والسيرفر"، تاركا الباب مفتوحا إذا كان يعني هذا أم لا.

وماسك الذي أصبح المالك الجديد لتويتر في أكتوبر 2022، أقال مسؤولين كبار في الشركة بينهم الرئيس التنفيذي وسرح نصف الموظفين، قد طرح استطلاع للرأي في ديسمبر حول إذا كانوا الناس يرون ضرورة تنحيه عن المنصب ، وقال إنه سيلتزم بنتيجته.

وصوت 57% من المشاركين لتنحيه، فيما صوت 43% لبقائه، وفقا لبيانات الاستطلاع عبر تويتر.

(إعداد: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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