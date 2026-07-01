تعتزم شركة الاتصالات المتنقلة "زين" الكويتية، المدرجة في بورصة الكويت، تأسيس كيان لتقديم خدمات الاتصالات في سوريا بعد حصولها على رخصة لتشغيل خدمات الهاتف المحمول في سوريا، بعد فوزها بمناقصة دولية طرحتها وزارة الاتصالات السورية، وفق إفصاح للشركة لبورصة الكويت الأربعاء.

وزين تأسست في 1983، وأدرجت أسهمها في بورصة الكويت في مارس 1985، وهي من أبرز شركات الاتصالات في الشرق الأوسط وإفريقيا وتعمل في الكويت، السعودية، البحرين، العراق، الأردن، السودان وجنوب السودان، بعدد عملاء يتخطى 51 مليون عميل. تمتلك زين حصة 15.5% في شركة "إنوي" المغربية للاتصالات وخدمات المحمول.

خلفية سريعة جدا

تسعى سوريا لجذب استثمارات أجنبية وشراكات لدعم اقتصادها المتضرر وبنيتها التحتية المتهالكة بسبب التوترات السياسية التي شهدتها لسنوات، منذ سقوط نظام بشار الأسد في نهاية 2024، ورفع العقوبات الأمريكية التي كانت مفروضة عليها بموجب "قانون قيصر" العام الماضي.

وفي سبتمبر 2025، أعلنت سوريا تأسيس الصندوق السيادي السوري، المعروف باسم صندوق التنمية السوري، بموجب مرسوم رئاسي من الرئيس السوري أحمد الشرع، ليكون معني بإعادة بناء سوريا ويستهدف تنشيط الاقتصاد عبر تمويل المشاريع التنموية.

ستنضم الشركة الجديدة لزين، لتقديم خدماتها بجانب سيريتل السورية في السوق السوري، وذلك فيما تعمل مجموعة MTN الجنوب إفريقية على التخارج من سوريا وقد وقعت بالفعل اتفاقية تخارج في مارس الماضي، ما دفع وزارة الاتصالات السورية لطرح مناقصة دولية لمنح رخصة جديدة.

وضمن مساعيها لتطوير قطاع الاتصالات، وقعت مجموعة الاتصالات السعودية STC اتفاقية مع الصندوق السيادي السوري، لتنفيذ مشروع SilkLink باستثمارات تتجاوز 3 مليار ريال سعودي، لإنشاء شبكة ألياف ضوئية تربط سوريا إقليمي ودولي.

المزيد من التفاصيل

(وفق إفصاحات زين + رويترز وبلومبرغ)

- بموجب الرخصة سيتم تأسيس كيان تشغيلي جديد تعمل من خلاله زين في سوريا بامتياز تشغيل لمدة 25 عام.

تلتزم الشركة الجديدة بتنفيذ برنامج استثماري شامل لتحديث البنية التحتية، توسيع نطاق التغطية وتحسين جودة الخدمات وتقنيات الاتصالات.

- من المتوقع أن تمتلك زين 75% من المشغل الجديد في سوريا و25% للصندوق السيادي لسوريا.

- تستعد زين لاستثمار أكثر من 1.5 مليار دولار في المشروع تنقسم لـ 747 مليون دولار مقابل الرخصة + 800 مليون دولار لتحديث البنية التحتية وإضافة خدمات الجيل الخامس.

- تتوقع زين أن تسهم العمليات التشغيلية الجديدة في دعم أعمالها ونمو الإيرادات، دون القدرة على تحديد الأثر المالي بدقة حاليا.

- تستهدف زين الاستحواذ على البنية التحتية والمقار والمعدات التابعة لشركة MTN سوريا.

(إعداد: فاطمة الكاشف، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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