حصلت الشركة المصرية للاتصالات على أول رخصة لتقديم خدمات الجيل الخامس للتليفون المحمول في مصر، بقيمة 150 مليون دولار ولمدة 15 عام.

ووفق بيان من مجلس الوزراء المصرية، فإن الرخصة لا تشمل أي تجديدات أو امتيازات إضافية.

والمصرية للاتصالات التي تمتلك الحكومة غالبيتها، هي مشغل اتصالات متكامل وتقدم خدمات الاتصالات الصوتية الأرضية والإنترنت وخدمات المحمول، ولديها 12.4 مليون عميل مشتركين بالهاتف الثابت، و9.3 مليون عميل لخدمة الإنترنت الثابت، و12.5 مليون عميل لخدمات المحمول.

وتزيد تقنية الجيل الخامس كفاءة استخدام الإنترنت، عن طريق تقليل الوقت المستغرق للاتصال بالإنترنت والاستجابة، وزيادة حجم البيانات التي يتم التعامل معها.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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