أعلنت الهيئة السعودية للفضاء الحكومية يوم الخميس أنها تعتزم إرسال أول رحلة للفضاء في 2023 على متنها رائد ورائدة فضاء سعوديين على أن تطلق إستراتيجيتها في مجال الفضاء خلال الأشهر المقبلة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية واس.

ولم تعلن هيئة الفضاء عن تفاصيل إضافية مشابهة لما نشرتها رويترز يوم الأربعاء عن مصادر كشفت عن خطط المملكة إطلاق رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية على متن كبسولة سبيس إكس التي يملكها رجل الأعمال الملياردير إيلون ماسك.

وأضاف البيان: "...ستطلق أول الرحلات في العام 2023، وسيضم أول طاقم رائدة ورائد فضاء سعوديين، لتسجّل المملكة بذلك حدثاً تاريخياً مهماً من خلال إرسال أول امرأة سعودية إلى الفضاء."

وقالت الهيئة في البيان إن برنامج المملكة لرواد الفضاء كما سمته يأتي تحت مظلة رؤية 2030 التي أطلقتها الحكومة قبل عدة أعوام لتخفيف الاعتماد على النفط وتنويع اقتصاد السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم.

واعتمدت دول خليجية أخرى غنية بالنفط برامج لتنويع الاقتصاد كالإمارات مثلا التي تسعى إلى تطوير قدراتها التكنولوجية والعلمية وأطلقت عدة مشروعات في مجال الفضاء. ففي فبراير عام 2021 وصلت أول مهمة للإمارات إلى كوكب المريخ وفي أبريل 2021، اختارت الإمارات نورا المطروشي لتكون أول امرأة عربية تتدرب كرائدة فضاء.

وفي يوليو، أعلن رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إطلاق صندوق بقيمة 3 مليار درهم (816.84 مليون دولار) لدعم برنامجها الفضائي ومبادرة جديدة لتطوير الأقمار الصناعية الرادارية.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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