أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات ورئيس الوزراء و حاكم دبي، الأربعاء، برنامج وطني لتسريع وتيرة التحول التكنولوجي، يستهدف تصدير منتجات تكنولوجية إماراتية بقيمة 15 مليار درهم (4.1 مليار دولار) سنويا، حسب بيانات حكومية.

يأتي هذا تزامنا مع إطلاق الإمارات، هذا الأسبوع، مؤتمر التكنولوجيا "جيتكس 2022".

ووفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام" يستهدف البرنامج تطوير 1000 مشروع تكنولوجي حتى عام 2031 ويتضمن إطلاق مراكز وطنية للتمكين الصناعي.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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