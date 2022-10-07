تقود شركة مبادلة كابيتال للاستثمار الإماراتية - الذراع الاستثماري لحكومة أبوظبي - جولة لاستثمار نحو 550 مليون ريال برازيلي (105.3 مليون دولار) في شركة تكنولوجيا مالية برازيلية CERC، وفقا لما نقلته صحيفة البرازيل جورنال المحلية عن مصادر وصفتها بالمطلعة يوم الخميس.

ويتوقع - وفقا للصحيفة- أن تحصل مبادلة على حصة 23% من شركة CERC التي تأسست في 2015 .

وقالت الصحيفة، إن الصفقة ستقيم الشركة البرازيلية ب1.6 مليار ريال برازيلي أو ما يعادل نحو 306 مليون دولار (قبل الاستثمار الأخير)، وستتم على شريحتين، معظمها الآن والباقي خاضع للامتثال لشروط معينة.

كانت الشركة البرازيلية تجري محادثات في وقت سابق هذا العام، لجمع استثمارات تقدر بـ 100 مليون دولار كخطوة أولى قبل طرح أولي، وفقا لرويترز.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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