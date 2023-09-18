أعلنت وزارة المالية الكويتية عن تعرض أحد أنظمتها لمحاولة اختراق إلكترونية عبر فيروس فجر يوم الاثنين، بحسب بيان نشرته الوزارة يوم الاثنين على حسابها على موقع إكس (تويتر سابقا).

وأضافت الوزارة أنه تم تفعيل أنظمة وإجراءات الحماية وفك ترابط الأنظمة وجاري تقييم مستوى محاولة الاختراق ولكن إجراءات تحويل الرواتب لن تتأثر به.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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