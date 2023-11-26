قالت شركة فوري، أكبر شركة مدفوعات إلكترونية في مصر، إن تحقيق شامل كشف أن جزء من بيئة اختبار تطبيقات وبرامج الشركة، المستخدمة في اختبار التطبيقات قبل إتاحتها للتشغيل الحي، تعرض لهجوم في وقت سابق.

كانت فوري نفت، في وقت سابق من نوفمبر الجاري، ما تداوله مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي حول تعرض الشركة لاختراق لنظامها المعلوماتي، وقالت إن الاختبارات أكدت أن الخوادم التي تخدم العملاء والبنوك لم تتعرض لأي هجمات.

وأوضحت الشركة، في بيان يوم الأحد، أن بيئة (عملية) اختبار التطبيقات التي تعرض جزء منها لهجوم "منفصلة تماما" عن التشغيل، وقالت: "أسفر هذا الهجوم عن تشفير بعض الملفات وتسريب البيانات".

وأكدت فوري "عدم تأثير هذه البيانات على سلامة وأمن المعاملات المالية على منصتها"، لكنها قالت إن البيانات المسربة قد تحتوي على بعض البيانات الشخصية للعملاء.

وأشارت إلى أن تلك البيانات الشخصية تشمل الأسماء، والعناوين وتواريخ الميلاد، وأرقام الهاتف المحمول، وقالت إنها أخطرت الجهات الرقابية المصرية للتعاون معها على استعادة البيانات.

وتخدم فوري نحو 50 مليون عميل شهريا، مع تنفيذ أكثر من 4 مليون معاملة يوميا من خلال ما يقارب 324 ألف وكيل وشبكة تضم 36 بنك، بحسب البيان.

وقالت الشركة، الأحد، إن التحقيق الشامل -الذي أجرته شركة Group-IB- أكد أن جميع تطبيقات فوري التي يستخدمها عملاؤها بما في ذلك التطبيقات البنكية "لم تتعرض لأي اختراق…ولم يتم تسريب أي بيانات منها".

وقال أشرف صبري المؤسس والرئيس التنفيذي لفوري، في البيان، إن التحقيق أكد أن جميع المعاملات المالية لعملاء فوري "لم تتعرض لأي اختراق على بيئة التشغيل الحي".

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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