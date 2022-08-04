أعلنت الحكومة المصرية، يوم الخميس، عزمها إجراء توسعات بمنطقـة ميناء الحمـراء البترولي لزيادة سعته التخزينية وتحويله لمركز استراتيجي على ساحل البحر المتوسط لتداول الخام والمنتجات البترولية، وفقا لما جاء في بيان حكومي.

لكن البيان لم يذكر التكلفة التقديرية للمشروع.

وبحسب البيان، تتضمن التوسعة إضافة 4 مستودعات تخزين سعة كل منها 630 ألف برميل خام، لزيادة السعة التخزينية لتسهيلات الميناء لتصل إلى 5.3 مليون برميل.

كما يتضمن المشروع أيضا إنشاء منطقة لتداول المنتجات البترولية ومحطة للشحن لخدمة توسعات منطقة العلمين.

وستضيف منطقتي التوسعات الجديدة مساحة للميناء تصل إلى 240% من مساحته الحالية.

ما هو ميناء الحمراء البترولي؟

(بحسب موقع شركة ويبكو)

يتبع الميناء شركة بترول الصحراء الغربية (ويبكو) إحدى شركات قطاع البترول المصري والتي تأسست عام 1963.

أنشئ ميناء الحمراء عام 1968 على ساحل البحر الأبيض المتوسط، على بعد 120 كم غرب مدينة الإسكندرية.



كان الهدف من تأسيسه استقبال وتخزين وشحن الزيت الخام المنتج من حقل العلمين -بوصفه أول اكتشاف تجارى بالصحراء الغربية- وحاليا يستقبل إنتاج 16 شركة عاملة بالصحراء الغربية.





(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)

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