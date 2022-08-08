أعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك)، يوم الاثنين، الجدول الزمني للاستحواذ على نسبة تصل إلى 100% من أسهم البنك الأهلي المتحد عن طريق تبادل الأسهم.

وقال بيت التمويل الكويتي، في بيان لبورصة الكويت إن عرض الاستحواذ سيبدأ في بورصتي البحرين والكويت من 24 أغسطس إلى 7 سبتمبر.

وتعتبر هذه الخطوة متقدمة في صفقة الاستحواذ التي بدأ الطرفان التباحث بها عام 2017 ولكنها تأخرت بعد أن طلبت وزارة المالية الكويتية عام 2020 من الهيئة العامة للاستثمار الكويتية مراجعة الجدوى الاقتصادية للاستحواذ بسبب تداعيات فيروس كوفيد.

وحصل بيت التمويل الكويتي، الشهر الماضي، على موافقة البنكين المركزيين البحريني والكويتي على صفقة الاستحواذ عن طريق مبادلة الأسهم، حيث سيتم إصدار أسهم جديدة في بيتك بناء على نسبة تبادل 1 سهم في بيتك لكل 2.695 سهم من أسهم الأهلي المتحد.

ووفقا لبلومبرغ، سيؤدي الاستحواذ إلى تأسيس سابع أكبر بنك في الخليج بأصول تصل قيمتها إلى 115 مليار دولار.

و "بيتك" تأسس عام 1977 وهو مدرج في البورصة الكويتية منذ 1984 ولديه 65 فرع. وتمتلك الهيئة العامة للاستثمار الكويتية 24% منه.

وتأسس البنك الأهلي المتحد عام 1971 باسم بنك الكويت والشرق الأوسط وله 35 فرع، وهو مدرج في كل من البورصة الكويتية والبحرينية، وهو تابع لمجموعة الأهلي المتحد في البحرين.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ريم شمس الدين، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)

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