أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو" عن تعيين فهد الحساوي رئيس تنفيذي لها بعدما شغل نفس المنصب بالإنابة منذ سبتمبر 2020، بحسب بيان الشركة على موقع بورصة دبي اليوم.

ويقول الحساوي – الذي قضى أكثر من 15 عام في الشركة – عبر صفحته على موقع لينكد إن: " أعتقد أن القوة العاملة في الشركة هي أثمن أصولها، وأنا متحمس لتعزيز مؤسستنا من الداخل".

من هو فهد الحساوي؟

(بحسب موقع لينكد إن)

- حصل على ماجيستير في الهندسة الصناعية من جامعة ميامي في عام 1998.

- قضى عام كامل في برنامج المدراء في كلية لندن لإدارة الأعمال في عام 2005.

- عمل في جهاز شرطة دبي لمدة عام فور تخرجه من جامعة ميامي.

- انتقل بعد ذلك إلى شركة طيران الإمارات حيث استمر بالعمل بها لمدة 7 سنوات.

- شغل منصب نائب رئيس شركة طيران الإمارات للموارد البشرية لمدة عامين انتهوا في أبريل 2006.

- بدأ عمله في شركة "دو" في أبريل 2006 كنائب رئيس الموارد البشرية.

- بحلول منتصف 2013 وصل إلى منصب الرئيس التجاري للشركة.

- ترقى إلى منصب نائب الرئيس التنفيذي ل"دو" في أكتوبر من عام 2017.

خلفية سريعة جدا عن شركة (دو): تأسست عام 2005، مقرها دبي، وهي مدرجة في سوق دبي المالي، وهي ثاني مزود مرخص للاتصالات في الإمارات العربية المتحدة بجانب شركة اتصالات، وتعمل من خلال علامتين تجاريتين هما دو وفيرجن للاتصالات بحسب بيانات سابقة من الشركة.

ويملك جهاز الامارات للاستثمار (الصندوق السيادي) 50.12% من الشركة، فيما تملك شركة الإمارات الدولية للاتصالات التابعة لشركة دبي القابضة 19.70%، بالإضافة إلى 10.06% مملوكة لشركة المعمورة دايفرسيفايد جلوبال هولدينجز التابعة لشركة مبادلة المملوكة لحكومة أبوظبي، و20.12% للأفراد، بحسب موقع الشركة الإلكتروني.

(إعداد فريق زاوية عربي)

(للتواصل ياسمين صالح: yasmine.saleh@refinitiv.com)

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