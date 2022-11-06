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قرر مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية الحكومية، يوم الأحد، تعيين أحمد العيدان في منصب الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت التابعة للمؤسسة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا).

ووفق الموقع الإلكتروني لشركة نفط الكويت، فقد كان العيدان يشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي للاستكشاف والحفر.

وشملت قرارات مجلس مؤسسة البترول الكويتية تعيين وضحة الخطيب في منصب الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية.

كما عُيَّن وليد البدر في منصب الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة، وكان البدر يشغل منصب الرئيس التنفيذي بالوكالة.

وقرر المجلس تعيين محمد الحيمر رئيس تنفيذي للشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية، وشافي العجمي في منصب الرئيس التنفيذي لشركة البترول الكويتية العالمية، وخالد العتيبي رئيس تنفيذي للشركة الكويتية لنفط الخليج.



وتم تعيين نادية الحجي في منصب الرئيس التنفيذي لشركة صناعة الكيماويات البترولية.



وجميع الشركات السابقة تابعة لمؤسسة البترول الكويتية.

(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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