تعتزم شركة تعليم لخدمات الإدارة، وهي إحدى استثمارات شركة سي آي كابيتال للاستثمارات المالية المصرية، طرح جزء من أسهمها في البورصة, في اشارة لبداية انتعاشة محتملة في السوق المصري بعد عزوف المستثمرون عنه العام الماضي بسبب جائحة كورونا.



وشركة تعليم هي المشغل والمسيطر على جامعة النهضة في محافظة بني سويف، وهي أكبر جامعة خاصة بصعيد مصر، بحسب بيان أرسلته سي آي كابيتال للبورصة المصرية. وحققت الشركة عام 2019-2020 إيرادات قدرها 450 مليون جنيه (29 مليون دولار)، وبلغ الربح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 241 مليون جنيه (15.4 مليون دولار)، بحسب البيان والذي لم يذكر صافي الربح (أو الخسارة).



وتقدمت تعليم بطلب للهيئة العامة للرقابة المالية تمهيدا لقيد أسهمها وتداولها في السوق, بحسب البيان.



التفاصيل



تخطط شركة تعليم لطرح عام وخاص، ومن المتوقع أن يتم ذلك من خلال قيام شركة "سفنكس أوبليسك بي في" بطرح 357,822,500 سهم من الأسهم المملوكة لها في الشركة والتي تمثل 49% من إجمالي أسهم الشركة، وذلك بحد أقصى، بحسب بيان سي آي كابيتال.

واستحوذت سي آي كابيتال مع مجموعة من المستثمرين على 60% من شركة تعليم في أغسطس 2019. وتمتلك سي آي كابيتال وحدها نحو 16.5% من أسهم تعليم، و"لها تأثير على اتخاذ قرارات مجلس إدارة الشركة"، بحسب بيان اليوم.

وذكر بيان اليوم أن مجموعة تعليم حققت نمو سنوي مركب في الإيرادات بلغ 28% في الفترة بين العامين الماليين 2017-2018 و2019-2020.

طروحات جديدة في الطريق

قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية في تصريحات لقناة الشرق السعودية مطلع فبراير الجاري إن هناك مفاوضات مع 3 شركات للطرح في البورصة خلال 2021.

وكانت شركة إميرالد للاستثمار العقاري المصرية صاحبة الطرح العام الوحيد في السوق المصري في 2020 وذلك خلال فبراير الماضي قبل انتشار جائحة كورونا في البلاد.

ويترقب المتعاملون مزيد من الطروحات الحكومية المؤجلة في الفترة المقبلة وفي مقدمتها "بنك القاهرة" الذي تأجل طرحه أكثر من مرة.

(إعداد عبدالقادر رمضان ويعمل عبدالقادر في موقع مصراوي المصري كما انه عمل سابقا في عدة مؤسسات منها، موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز، وجريدة البورصة المصرية، وقناة سي بي سي الفضائية المصرية)

(تحرير أحمد فتيحة، للتواصل: yasmine.saleh@refinitiv.com)

سجل الآن ليصلك تقريرنا اليومي الذي يتضمن مجموعة من أهم الأخبار لتبدأ بها يومك كل صباح

© ZAWYA 2021