*تم التحديث بعودة الخدمة

عادت خدمة موقع تويتر للتدوين القصير على محركات البحث وكذلك تطبيق تويتر للهواتف بعد تعطل لوقت قصير ظهر يوم الخميس.

وفي وقت سابق، أظهر موقع تويتر الإلكتروني رسالة "error" وتعني خطأ بالتحميل، فيما أظهر التطبيق رسالة تعني أن هناك صعوبة في تحميل التغريدات وأنه يرجى محاولة التحميل مرة أخرى.

وتلقى موقع داون ديتيكتور المتخصص في أعطال المواقع الإلكترونية نحو 55 ألف بلاغ بشأن تعطل الموقع خلال الساعة الأخيرة.

ولدى تويتر ملايين المستخدمين في أنحاء العالم.

(إعداد: فريق التحرير)

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