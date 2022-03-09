وقعت شركة أرامكو آسيا، التابعة لأرامكو السعودية، الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع الشركة الصينية للبترول والكيميائيات (ساينوبك) بشأن تعاون محتمل في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق بالصين، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وتهدف أرامكو آسيا و"ساينوبك" أيضا إلى دعم شركة فوجيان للتكرير والبتروكيميائيات المحدودة لإجراء دراسة جدوى تتعلق بتحسين الطاقة الاستيعابية وتوسعتها، بحسب الوكالة.

وشركة فوجيان للتكرير والبتروكيماويات المحدودة في الصين، هي شركة مملوكة لشركة فوجيان بتروكيميكل، وإكسون موبيل تشاينا بتروليوم آند بتروكيميكل، وشركة سعودي أرامكو ساينو.

أما شركة ساينوبك فقد تأسست في يوليو 1998 من قبل الحكومة الصينية ويقع مقرها في العاصمة بكين، وهي ثاني أكبر منتج للنفط والغاز في الصين، وفقا لموقعها الرسمي.

(إعداد: شيماء حفظي، صحفية متخصصة في الشأن الاقتصادي، وهي محررة في موقع مصراوي المصري)

(تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com )

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