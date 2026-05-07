وقعت شركة مصر للألومنيوم الحكومية والمدرجة بالبورصة المصرية اتفاق شراكة مع شركة ترافيجورا المحدودة، والتي مقرها سنغافورة وتعد من أكبر موردي المعادن والطاقة في العالم، بشأن إنشاء وتشغيل مجمع صناعي متكامل داخل شركة مصر للألومنيوم، ضمن خطتها للتوسع وزيادة الإنتاج، وفق بيان حكومي مصري الأربعاء.

خلفية سريعة

(وفق مواقع الشركات وبيانات البورصة المصرية)

تأسست شركة مصر للألومنيوم منذ نحو 50 عام، وتعد المنتج الوحيد لخام الألومنيوم بمصر وتتبع الشركة القابضة للصناعات المعدنية الحكومية، ولديها مجمع صناعي في مدينة نجع حمادي بمحافظة قنا.

وكانت مصر للألومنيوم خلال الفترة الماضية تعمل على خطة لتطوير أصولها للحفاظ على طاقتها الإنتاجية في ظل ما تعانيه من ارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء الموردة لها بالإضافة إلى زيادة أسعار الخامات الرئيسية التي تدخل في التصنيع.

وعلى مدار الأعوام الماضية كانت تسعى الشركة لرفع طاقتها الإنتاجية من خلال إقامة مصنع جديد لذلك كانت تدرس أكثر من مقترح لتحصل على التمويلات اللازمة سواء عن طريق الشراكة أو الخصخصة والبيع للمستثمر استراتيجي أو طرح جزء منها بالبورصة.

أما شركة ترافيجورا، فتأسست عام 1993، وتعمل في توريد المعادن والمواد الخام والنفط ومنتجات البترول والغاز والطاقة بجانب استثمارات في الطاقة المتجددة والهيدروجين منخفض الكربون وتقنيات الطاقة النظيفة. وتعمل مع منتجين وعملاء في أكثر من 150 دولة.

تفاصيل المجمع الصناعي المتكامل الجديد

(وفق البيان)

- التكلفة الاستثمارية للمجمع الصناعي المتكامل تتراوح بين 750 و 900 مليون دولار.

- سيدعم المجمع الجديد الطاقة الإنتاجية للشركة للضعف لتسجل 600 ألف طن سنويًا.

- سيتم عن طريق تأسيس شركة مشتركة بين المساهمين تتولى عمليات التنفيذ والتشغيل.

- سيتم تمويل المشروع من خلال تمويلات ذاتية بجانب قروض تمويلية.

- ستوفر ترافيجورا المواد الخام للمجمع.

