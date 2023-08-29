

ارتفع صافي أرباح شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية المصرية خلال العام المالي الماضي 2022-2023 ( المنتهي في يونيو الماضي) بنحو 61.8% مدفوعا بزيادة في الإيرادات السنوية.

وتأسست الشركة عام 1976 لإنتاج وتسويق الأسمدة في مصر وإفريقيا وهي واحدة من الشركات التي باعت الحكومة حصص فيها، فيما يسعى البلد الذي يمر بأزمة سيولة لجذب تدفقات دولارية من خلال برنامج للخصخصة.

وتمتلك مجموعة القابضة ADQ الإماراتية نحو 21.5% في أبو قير، فيما تمتلك الشركة السعودية المصرية للاستثمار التابعة للصندوق السيادي السعودي نحو 20%.

ولا تزال الحكومة المصرية هي المساهم الأكبر في الشركة بنحو 30% من خلال حصص مملوكة للهيئة المصرية العامة للبترول وبنك ناصر الاجتماعي والشركة القابضة للصناعات الكيماوية.

ووفقا لبيان الشركة على بورصة مصر الثلاثاء، ارتفع صافي الربح بعد الضريبة إلى نحو 14.64 مليار جنيه (473.8 مليون دولار) من 9.05 مليار جنيه في العام المالي السابق له.

ويبدأ العام المالي للشركة في يوليو من كل عام وينتهي بنهاية يونيو من العام التالي.

وارتفعت إيرادات الشركة السنوية إلى 21.56 مليار جنيه مقابل نحو 16.33 مليار جنيه، وفق البيان.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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