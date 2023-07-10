انخفض صافي أرباح الشركة المتحدة للإلكترونيات السعودية "إكسترا" في الربع الثاني من العام 2023 بنسبة 51.54% إلى 61.6 مليون ريال (16.42 مليون دولار)، مقارنة مع 127.12 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، وفق النتائج المالية التقديرية التي نشرتها الشركة الاثنين على بورصة "تداول" السعودية.

و"إكسترا"، التي تأسست عام 2003، هي مدرجة في البورصة السعودية، وتعمل في مجال البيع بالتجزئة للعديد من المنتجات التي تشمل الأجهزة الإلكترونية والمنزلية، ولديها 42 فرع في المملكة، بالإضافة لفروع في الخليج، بحسب الموقع الإلكتروني للشركة.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح الفصلية، إلى زيادة مصاريف التمويل مع ارتفاع تكلفة الإقراض، وتسجيل خسائر غير متكررة خلال الربع الثاني بـ 38 مليون ريال نتيجة وقف خطط الشركة التوسعية في مصر.

ولجأت بنوك مركزية حول العالم لرفع أسعار الفائدة خلال الفترة الماضية، لمواجهة التضخم المتسارع بعد الحرب الروسية الأوكرانية، التي دخلت عامها الثاني.

وفي مايو الماضي، قرر مجلس إدارة الشركة وقف خططها التوسعية في مصر - التي تمتلك فيها شركة أعلنت تأسيسها في ديسمبر 2021 -وذلك بعد دراسة جدوى قامت بها حول استمرارية المضي قدما في التوسع الخارجي في مصر، لكنها لم توضح تفاصيل نتيجة الدراسة.

ولدى مصر مخاطر مرتفعة أظهرتها بنوك استثمار عالمية تضع الجنيه تحت ضغوط خفض جديد، فيما لا تزال الدولة المعتمدة على الاستيراد بشكل كبير تترقب مراجعة أولى لبرنامجها مع صندوق النقد لتتمكن من صرف الشريحة الثانية من قرض قيمته 3 مليار دولار.

وارتفعت إيرادات الشركة في الربع الثاني بشكل طفيف بنسبة 2.3% على أساس سنوي إلى 1.738 مليار ريال.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: شيماء حفظي وآيات رشوان، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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