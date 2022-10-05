وافق مجلس إدارة شركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير "ايكون"، على تأسيس شركة في السعودية برأسمال 5 مليون ريال ( 1.3 مليون دولار) وفقا لبيان من الشركة للبورصة المصرية، يوم الأربعاء.

وستعمل الشركة الجديدة في تصنيع وتوريد وتركيب المباني مسبقة التجهيز وجميع مستلزماتها.

ولم تفصح الشركة عن موعد انطلاق عمل الشركة في السعودية.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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