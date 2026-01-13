تعتزم شركة تو بي - 2B للتجزئة المصرية، استثمار 5 مليون دولار للتوسع في السوق المغربي على مدار عدة سنوات، إضافة لتوسعات بالسوق المحلي، وفق محمد جريدة الرئيس التنفيذي للشركة لزاوية عربي.

تعمل الشركة التي تأسست في مصر عام 2000، في تجارة الإلكترونيات والأجهزة المنزلية والسلع المعمرة في مصر والسعودية. وبدأت العمل في المغرب العام الماضي.

"متوقع ضخ استثمارات بنحو 5 مليون دولار في السوق المغربي من دلوقتي حتى 2030.. احنا دلوقتي حجم استثماراتنا في المغرب مليون دولار،" وفق جريدة.

وحسب الرئيس التنفيذي، تعتزم الشركة البدء بالتوسع في المغرب خلال العام الجاري بزيادة فروعها من فرع واحد إلى خمسة.

أما عن السوق المحلي، فتخطط الشركة لتدشين 10 فروع جديدة خلال العام الجاري باستثمارات 70 مليون جنيه (1.5 مليون دولار) وفق جريدة، الذي أضاف أن الفروع الحالية داخل مصر تبلغ 70 فرع. ولم يوضح الرئيس التنفيذي، مصادر تمويل تلك التوسعات.

وبحسب جريدة تستهدف الشركة زيادة مبيعاتها خلال 2026 بنسبة 20%.

(إعداد: أمنية عاصم، تحرير: شيماء حفظي، مراجعة قبل النشر: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

