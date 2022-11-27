أعلنت شركة المراعي السعودية استثمار 4.5 مليار ريال (1.2 مليار دولار) للتوسع في إنتاج الدواجن، بحسب بيان على موقعها الرسمي يوم الأحد.

تتضمن الاستثمارات إنشاء مصنع ومزارع جديدة للتوسع في إنتاج الدواجن بأكثر من 150 مليون طائر سنويا، أو ما يعادل 130 ألف طن من منتجات الدواجن سنويا، بحسب ما صرح به عبدالله بن ناصر البدر الرئيس التنفيذي للشركة في حفل لاطلاق الاستثمارات في محافظة شملي بمنطقة حائل التي تقع شمال غرب المملكة.

وأضاف "سيوفر هذا الاستثمار 4000 فرصة عمل جديدة، وسيسهم كذلك في تنمية المحتوى المحلي بما ينعكس بالإيجاب على منطقة حائل وباقي مناطق المملكة بعائدات إضافية تُقدر بـ 2 مليار ريال سعودي سنويا".

كانت المراعي قد أعلنت في مايو 2021 عن ضخ استثمارات رأسمالية بمبلغ 6.6 مليار ريال للتوسع في قطاع الدواجن، لمضاعفة حصتها السوقية بالقطاع، حسب البيان.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال الربع الثالث من العام الجاري بـ 20.99% إلى نحو 4.77 مليار ريال، بدعم من نمو مبيعات قطاع الدواجن 43.2%، ومبيعات قطاع المخبوزات 31.8% حسب بيان سابق لبورصة السعودية.

وتأسست المراعي عام 1977، وتعمل في إنتاج وتوزيع الأغذية والمشروبات في الشرق الأوسط؛ كما أنها شركة ألبان متكاملة رأسيا - أي أنها تمتلك سلسلة التوريد الخاصة بها - ومقرها الرئيس في الرياض ولديها مصانع في المملكة العربية السعودية ومصر والأردن.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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