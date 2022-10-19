أعلن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للجيش في مصر، يوم الأربعاء، تدشين مشروع مجمع مصانع لاستخلاص عدد من المعادن الاقتصادية من الرمال السوداء.

سريعا جدا، ما هي المعادن الاقتصادية المستخرجة من الرمال السوداء؟

تدخل المعادن الاقتصادية في أكثر من 40 صناعة مثل الورق وهياكل الطيران وسلك اللحام وصناعة السيراميك وتبطين اللحام وصناعة الأسنان والدهانات والبلاستيك وغيرها من الصناعات، بحسب موقع خريطة مشروعات مصر الحكومي.

والرمال السوداء، هي رواسب شاطئية سوداء ثقيلة جاءت من منابع النيل وتراكمت على بعض الشواطئ.

ويستهدف المشروع استخراج 76 مليون طن من المعادن الاقتصادية، وهو حجم الاحتياطات المقدرة في الرمال السوداء المتركزة في 7 محافظات، بحسب ما قاله مدير عام الجهاز في بث مباشر نقلته "إكسترا نيوز" المصرية.

وسيوفر المشروع واردات بقيمة 50 مليون دولار، ويضيف 100 مليون دولار من عوائد الصادرات.

تصريحات السيسي

ووفقا لتصريحات للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية تدشين المشروع بثتها قناة "إكسترا نيوز" المصرية الأربعاء، تبلغ تكلفة المشروع 4 مليار جنيه (نحو 203 مليون دولار)، وهو متاح للشراكة مع القطاع الخاص.

"لو قلت فيه 20، 25، 30 مليار جنيه من القطاع الخاص شغال في الموضوع ده بتدفقات مالية، خلال سنتين هيكون عندنا مصنعين تلاتة أربعة" مضيفا "احنا معندناش وقت أو فرصة نضيعها".

وتسعى مصر لدعم مواردها الدولارية وتقليل الاستيراد، بعد تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، التي سببت خروج استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية، وارتفاع تكلفة الواردات.

وقال إن الحكومة مستعدة للشراكة مع القطاع الخاص ومساعدة الشركات، لإنشاء أكثر من مجمع من هذه المجمعات.

وستنفذ المشروع الشركة المصرية للرمال السوداء والتي تأسست عام 2016، وتوزع ملكيتها بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وعدد من المؤسسات الحكومية.

وقال السيسي :"في النهاية بنشغل ناس. في النهاية بنجيب عوائد بالعملة الحرة كويسة، بنوفر فلوس كنا بنشتري بيها منتجات زي كده".

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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