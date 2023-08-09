تراجع صافي ربح مجموعة صافولا السعودية بنسبة 38.26% في الربع الثاني من 2023، إلى نحو 132 مليون ريال سعودي (ما يعادل 35.2 مليون دولار)، مقابل نحو 213.8 مليون ريال في الربع الثاني من 2022، بحسب بيان من المجموعة نشر على البورصة السعودية الأربعاء.

وتعمل المجموعة التي تأسست في 1979 بالسعودية، في قطاع الأغذية والذي يشمل زيوت الطعام والسكر والمكرونة، بالإضافة لقطاع التجزئة من خلال أسواق بنده، وهي أسواق ضخمة (سوبر ماركت) تبيع السلع الغذائية وسلع أخرى ولها فروع في أنحاء المملكة وخارجها.

وأرجعت صافولا أسباب الانخفاض في صافي الربح إلى انخفاض حصة المجموعة في أرباح شركات زميلة، وارتفاع تكلفة التمويل والمصروفات، بحسب بيان المجموعة.

وخلال النصف الأول من العام الجاري، ارتفع صافي الربح بنسبة 8.29% إلى نحو 524.8 مليون ريال، مقابل نحو 484.6 مليون ريال في النصف الأول من 2022.

وانخفضت إيرادات المجموعة ب 11.54% في الربع الثاني من العام لنحو 6.1 مليار ريال مقابل 6.9 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق. وانخفضت الإيرادات ب3.27% في النصف الأول من العام إلى 13.9 مليار ريال من 14.4 مليار ريال في النصف الأول من 2022.

(إعداد: أحمد حسن، تحرير: آيات رشوان، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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