تعتزم شركة ريتشى التايوانية ومجموعة العربي المصرية استثمار 33 مليون دولار لإنتاج إحدى مكونات التكييف في مصر، وفقا لبيان صدر عن وزارة التجارة والصناعة المصرية يوم الأربعاء.



وسيقام المشروع على 60 ألف متر مربع بمحافظة بني سويف، جنوب العاصمة القاهرة.

وسيبلغ حجم الإنتاج المبدئي 2 مليون وحدة "كومبروسر" على أن يصل إلى 6 مليون وحدة سنويا خلال 5 سنوات. ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج خلال العام 2024، بحسب البيان.

وسيعمل المشروع على تلبية احتياجات السوق المحلي وأسواق التصدير.

وفضلا عن هذا المشروع، تتفاوض مجموعة العربي - وهي إحدى أكبر الشركات العائلية المصرية- مع ريتشي، لإقامة عدد من المشروعات في السوق المصري في مجال انتاج الثلاجات وأجهزة التكييف، وفقا لما قاله محمد محمود العربي الرئيس التنفيذي للمجموعة في البيان.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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